Такие операции являются результатом удачной работы разведки, отметил Алексей Гетьман.

Ликвидация российских высокопоставленных военачальников будет мешать РФ планировать определенные действия на фронте. Об этом рассказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса, в эфире на Radio NV.

"В армии, когда погиб какой-то командир, сразу назначают исполняющего обязанности. То есть такого, что они останутся полностью без руководства - нет. Но новый человек должен принять дело, разобраться, это усложняет работу подразделения. Все эти военные, которые были уничтожены - свидетельствуют о том, насколько удачно может работать наше ГУР, СБУ или ССО, кто непосредственно участвовал в подготовке. Мы же понимаем, что прилетело тогда, когда надо было. Это не просто повезло, работала разведка, знала где и когда они будут собираться", - сказал Гетьман.

В то же время он добавил, что подобные ликвидации вызывают страх и непосредственно у Путина:

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"Ведь он видит, как работают спецслужбы, Моссад отдыхает. Путин должен понимать, что по закону он тоже является нашей законной целью. И я уверен, что рано или поздно он тоже должен быть уничтожен".

Ликвидация российских военачальников: что надо знать

Ранее стало известно, что в Курской области погиб заместитель главнокомандующего ВМФ России Михаил Гудков. Всего, по данным российской стороны, в результате удара погибли 10 военных преступников. Многие из них старшие офицеры, - это новый комбриг, его заместители, командиры батальонов и начальники служб.

Кроме того, накануне ВСУ ударили по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Такая атака значительно усложняет способность врага планировать и вести операции в направлениях Покровска и Торецка.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут последовательно разрушать систему управления и связи вооруженных сил страны-агрессора. Украина продолжает борьбу, пока все российские войска не будут выведены с территории нашего государства и не будет установлен справедливый и длительный мир", - отметили в Генштабе ВСУ.

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