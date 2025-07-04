П результате стихии в провинции Измир уже погибли минимум два человека, три деревни были полностью уничтожены.

В провинции Измир на западе Турции, являющееся популярным туристическим регионом, уже неделю бушуют масштабные лесные пожары, которые никак не удается обуздать.

Как сообщает Tagesschau, в результате стихии уже погибли минимум два человека, три деревни были полностью уничтожены.

На данный момент аварийные службы продолжают бороться с несколькими лесными пожарами в провинции.

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"Ситуация ужасная", – сказал мэр города Измир Джемиль Тугай.

Особенно сильно пострадал район Одемиш, поскольку туда трудно добраться из-за пожаров.

Тем временем, есть надежда для района Чешме, который особенно популярен среди отдыхающих – там пожар уже взят под контроль, сообщил сегодня утром министр лесного хозяйства Турции Исмаил Юмаклы.

Пожар в Чешме, предположительно, был вызван в среду, 2 июля, неисправной линией электропередачи и быстро перерос в крупное возгорание, которое распространилось на окружающие леса. В других случаях причина пожаров пока неясна.

В то же время, в соседней Греции ситуация по-немногу смягчается, по крайней мере, на данный момент.

Адская жара в Европе в июле 2025

Как ранее сообщал УНИАН, в конце июня 2025 года на многие страны Европы накатилась мощная волна тепла. Из-за дикой жары, в некоторых дастигающей +46 градусов, на континенте за последнюю неделю погибли минимум 9 человек.

Особенно досталось Греции и Турции, где помимо высоких температур разбущевались мощные лесные пожары. В частности, в Греции сильно пострадал остров Крит, который, как и Измир, омывается Эгейским морем.

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