Беспилотники могли менять свое направление и высоту полета.

Этой ночью Россия могла тестировать новую тактику атаки, которая связана с динамическим этапом полета беспилотников. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Богдан Долинце, авиационный эксперт, отвечая на вопрос о том, почему пропускаются дроны на Киев.

Он отметил, что этой ночью была одна из самых массированных за последнее время атак врага против столицы Украины. На город одновременно было направлено огромное количество беспилотников.

"Так же была информация, что эти беспилотники могли менять свое направление и высоту полета. То есть фактически они уже не статично двигались на значительных высотах, а они фактически регулярно набирали или уменьшали высоту", - сказал Долинце.

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По его словам, это может так же быть одним из таких факторов, которые усложнили работу по перехвату этих вражеских целей.

"Во-вторых, возможно, это свидетельствует о том, что Россия на сегодняшний день тестирует новую тактику, которая связана именно с динамическим этапом полета таких беспилотников", - отметил эксперт.

Удар по Украине 4 июля - подробности

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Среди них, в частности было 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было обезврежено 478 средств воздушного нападения противника. Речь идет, в частности о 268 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов), которые были сбиты огневыми средствами, а еще 208 - локально потеряны/подавлены средствами радиолокационной борьбы.

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