Во многих областях погода сегодня испортится.

В ряде областей Украины 4 июля ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют на западе и севере страны осадки и сильные порывы ветра.

"4 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды в указанных областях объявили I уровень опасности, желтый.

По данным Укргидрмоетцентра, 4 июля погоду без осадков в большинстве областей будет формировать поле повышенного давления. В то же время днем на западные, северные и Винницкую области переместится холодный атмосферный фронт с северо-запада и обусловит там кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с.

"Дневная жара спадет на северо-западе страны, куда за фронтом поступит более прохладный воздух", - говорят синоптики.

Температура днем ожидается в пределах +28°...+33°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами сильная жара +35°. На северо-западе страны прогнозируется снижение температуры до +20°...+25°.

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