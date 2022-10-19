Что делать, если переперчили блюдо, и как спасти такую еду - разобрался УНИАН.

У любого кулинара случаются оплошности на кухне. Не ошибается лишь тот, кто ничего не готовит. Не расстраивайтесь, если переборщили с перцем в блюде и оно стало слишком острым. В большинстве случаев слишком перченую еду можно "спасти".

Ранее мы рассказывали что делать, если пересолили блюдо.

Добавьте больше продуктов

Банальный, но эффективный совет - приготовьте вторую порцию блюда и не перчите её, а затем смешайте её с острой порцией. Если переперчили суп, то долейте в него воды и положите дополнительную порцию сваренной крупы или картошки.

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Добавьте сахар

Сахар нивелирует горечь перца, если сладость уместна в блюде. Слишком острое блюдо сахар не спасет, но если вы лишь слегка переборщили с перцем, то щепотка сахара или мёда может исправить блюдо.

Приготовьте овощной салат

Приготовьте салат из свежих овощей к блюду, или используйте овощи как гарнир. Овощи, в которых много воды, возьмут на себя излишек перца. Хорошо подойдут огурцы и помидоры.

Положите молочные продукты

Молоко и молочные продукты отлично нейтрализуют кислоту. Если это уместно в блюде - добавьте в него молоко, сметану, сливки или сливочный сыр. После этого вкус еды станет значительно мягче.

Сделайте блюдо кислее

Нейтрализовать остроту кроме сахара поможет также кислота. Но кислые продукты нужно добавлять осторожно, чтобы окончательно не испортить блюдо. Добавьте в еду сок лимона или лайма, ложку уксуса или кислые помидоры.

Добавьте злаки или орехи

Если это уместно, в слишком перченое блюдо можно добавить орехи, кунжут и кунжутную пасту, семена льна, отруби. Злаки и орехи впитают лишнюю остроту и добавят интересную нотку в блюдо.

Если переперчили мясо или фарш

В слишком острый фарш можно добавить вареную крупу или овощи, а потом приготовить котлеты с овощами. Если пересолили кусочки мяса, то смешайте их с мелко нарезанным ананасом и оставьте на 20 минут. После этого ананас можно убрать, или подавать мясо вместе с фруктами.

Если переперчили большие куски мяса, то натрите их сметаной или посыпьте сыром, а затем запекайте 15 минут при 180°. Такой же трюк можно сделать с рыбой.

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