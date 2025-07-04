Женщина стала первой пациенткой, беременность которой наступила благодаря этой новой технологии

В США искусственный интеллект помог паре зачать ребенка спустя 18 лет неудачных попыток и 15 циклов экстракорпорального оплодотворения, или ЭКО. Об этом пишет CNN.

Причиной бесплодия оказалась азооспермия: это патологическое состояние, при котором в cперме мужчины практически отсутствуют сперматозоиды. По статистике, как минимум 10-15% из всех видов диагностируемого бесплодия приходится на азооспермию, и считается одной из самых сложных форм для лечения.

Зачать ребенка помог ИИ, созданный для обнаружения сперматозоидов в эякуляте. Ученые занимались ее разработкой 5 лет. Проект называется STAR – Sperm Track and Recovery.

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STAR использует ИИ и микрофлюидный чип: за час система делает более 8 миллионов микроскопических снимков, выявляя даже те сперматозоиды, которые не видны при ручном анализе. Обнаружив сперматозоид, STAR изолирует его в капле питательной среды – позволяя эмбриолагам извлечь его без лазеров или красителей, что сохраняет жизнеспособность клетки для ЭКО.

В сперме мужчины система обнаружила необходимое количество сперматозоидов для проведения ЭКО. Через несколько дней тест на беременность оказался положительным. Сейчас пара на четвертом месяце, роды ожидаются в декабре 2025 года.

Технология пока доступна только в Колумбийском университете, но команда планирует опубликовать результаты и сделать инновацию доступной широкой массе. Цена процедуры с использованием STAR – около 3000 долларов.

Меж тем Microsoft заявляет, что ее новый ИИ ставит диагнозы в четыре раза точнее, чем группа опытных врачей – и при этом на 20% дешевле. В будущем технология может быть интегрирована в чат-бот Copilot и поисковик Bing.

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – потенциал искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

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