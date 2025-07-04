Мужчина также ответил, в каких отношениях они сейчас с бывшей.

В прошлом ведущий, а ныне волонтер и общественный деятель Сергей Притула признался, что стало причиной для расторжения первого брака с женой Юлией Андрийчук.

Не секрет, что пара поженилась в 2008 году, а позже у них родился общий сын Дмитрий. Однако в 2013 году супруги неожиданно заявили о разводе. Тогда поговаривали, что причиной такого решения стала нынешняя жена Притулы - Екатерина. Но Сергей решил расставить все точки над "і" в этой истории и рассказал, как все было на самом деле.

"Была пройдена какая-то точка невозврата и стало понятно, что это уже все. Тогда стоял вопрос, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями человечности друг к другу, особенно учитывая присутствие сына. Я понимал, что Дмитрий будет больше времени проводить с мамой и у меня было единственное желание, чтобы у ребенка было много пространства, потому что мы жили в маленькой квартире. Поэтому я купил 150 кв метров, куда Юля с малым переехали. Когда малому было где-то пять, он сказал: "Хорошо, что вы с мамой развелись. Раньше вы постоянно ссорились и делали меня несчастливым", - рассказал мужчина в интервью Славе Демину.

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Сергей добавил, что сейчас они с экс-супругой в нормальных отношениях. Бывшие стараются делать все возможное для общего сына.

"Мы сейчас с Юлей в адеквате, у нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором мы заботимся. Да, у нас бывали и бывают какие-то споры, недоразумения и тому подобное. Но это все нивелируется вопросом Дмитрия и все, что о нем", - подчеркнул Притула.

К слову, сейчас Сергей в браке с женщиной Екатериной. У них есть две общие дочери - Соломия и Стефания.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал о своих источниках дохода во время войны.

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