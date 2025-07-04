Людей призывают учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

В Киеве движение транспорта перекрыто на восьми улицах. Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании своих маршрутов, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Обращаясь к участникам дорожного движения, он в Telegram сообщил, что движение транспорта перекрыто:

по улице Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

по улице Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);

проспектом Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);

проспектом Отрадным (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост-Волынской;

улицей Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);

проспектом Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);

улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса);

по улице Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).

Что известно об атаке врага на Киев

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.

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Сообщалось уже о 23 пострадавших от атаки российских захватчиков на Киев. 14 из них госпитализировали, а другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Среди пострадавших - 10-летняя девочка.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Это 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было обезврежено 478 средств воздушного нападения противника. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

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