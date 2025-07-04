В Киеве движение транспорта перекрыто на восьми улицах. Водителям рекомендуют учесть эту информацию при планировании своих маршрутов, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Обращаясь к участникам дорожного движения, он в Telegram сообщил, что движение транспорта перекрыто:
- по улице Фастовской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
- по улице Смелянской (от перекрестка с улицей Ушинского до перекрестка с улицей Волынской);
- проспектом Воздушных Сил (от перекрестка с улицей Волынской до Кольцевой дороги);
- проспектом Отрадным (от перекрестка с улицей Николая Шепелева до перекрестка с улицей Пост-Волынской;
- улицей Пост-Волынской (от перекрестка с проспектом Отрадным до перекрестка с улицей Новополевой);
- проспектом Леся Курбаса (от перекрестка с улицей Гната Юры в направлении центральной части города);
- улице Ивана Дзюбы (от перекрестка с улицей Академика Королева в направлении проспект Леся Курбаса);
- по улице Жмеринской (от перекрестка с улицей Героев Космоса до улицы Святошинской).
Что известно об атаке врага на Киев
Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.
Сообщалось уже о 23 пострадавших от атаки российских захватчиков на Киев. 14 из них госпитализировали, а другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Среди пострадавших - 10-летняя девочка.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Это 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной было обезврежено 478 средств воздушного нападения противника. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 8 локациях (9 ракет и 63 БПЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.