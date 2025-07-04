Он поделился инсайдерской информацией.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк 15 июля впервые родила первенца. Она иногда публикует мамский контент, однако не спешит показывать лицо сына и рассекречивать его имя. Но блогер-сплетник Богдан Беспалов отметил, что уже знает, как звезда назвала малыша.

Ранее поговаривали, что Леся, вероятно, назвала ребенка Иваном, в честь своего отца. Однако, по словам Беспалова, мальчика зовут Орест.

"Ведущая назвала сына Орест. Подробности расскажу позже", - написал блогер.

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К слову, сама Никитюк пока официально не комментировала эти сплетни. Зато недавно ответила на упреки во лжи о материнстве. Некоторые пользователи считают, что звезда обращалась к услугам суррогатной матери, ведь не было заметно ее животик в течение 9 месяцев. Однако Леся отметила, что просто удачно скрывала беременность свободной одеждой и родила сама от военнослужащего Дмитрия Бабчука.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк не сдержал эмоций после рождения сына.

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