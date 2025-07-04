В мире Android каждый второй девайс имеет экран 120 Гц, Android 15 и 256 ГБ накопителя.

Популярный китайский бенчмарк AnTuTu опубликовал интересную статистику по итогам первой половины 2025 года. Она раскрывает актуальные тенденции в мире Android и позволяет узнать, как сейчас выглядит среднестатистический смартфон.

Так, самым массовым выбором по диагонали остаются крупные экраны: более половины современных девайсов оснащены панелью размером от 6,7 дюйма. При этом разрешению лидирует 1,5K – на них приходится 37,2% рынка, тогда как Full HD (1080p) занимает 33,8% и продолжает терять долю.

По частоте обновления лидируют 120 Гц с показателем 55%. А вот моделей с экранами 60 Гц оказалось всего 23,9%. Частота 144 Гц пока что относительно нишевая – ее выбирают около 17% пользователей.

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Большая часть всех Android-смартфонов в 2025 году оснащены процессорами от Qualcomm, которая увеличила свою долю до 73%. Основной конкурент в лице MediaTek занял второе место с 25%. Интересно, что Xiaomi впервые появилась в рейтинге как самостоятельный игрок, набрав 0,6% благодаря собственному чипу Xring O1.

Также было установлено, что наступила эра больших объемов оперативной памяти. Чаще всего пользователей выбирают 12 или 16 ГБ оперативки. Что до объема накопителя, то 256 ГБ считается золотой серединой, хотя все больше людей переходят на 512 ГБ.

Наконец, почти две трети Android-юзеров уже перешли на Android 15 (67%). На Android 14 застряли 13% аппаратов, еще часть ждут перехода на Android 16 во второй половине года.

Ранее специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

Как УНИАН уже сообщал, с 20 июня в Европе начали действовать новые требования к "екодизайну" смартфонов. Теперь все поступающие на рынок ЕС девайсы должны быть защищены от пыли и брызг, а также получать минимум пять лет обновлений ОС.

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