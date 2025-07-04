Никто из сотрудников не пострадал.

Ночью Киев находился под массированной ракетно-дроновой атакой России, в городе зафиксированы значительные разрушения, в частности, было повреждено здание консульского отдела Польши. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в заметке в соцсети Х..

Он отметил, что разговаривал с послом в Украине Петром Лукасевичем, все сотрудники консульского отдела целы.

Сикорский также обратился к президенту США Дональду Трампу, упрекнув его за его позицию в отношении российского лидера Путина.

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"Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора", подчеркнул он.

Как рассказал "Укринформу" представитель МИД Польши Павел Вронский, вероятно обломки сбитого российского БПЛА упали на консульский отдел сразу после полуночи.

В то же время он заверил, что никто из дипломатического персонала не пострадал, дому не нанесен значительный ущерб, поэтому консульский отдел будет работать в обычном режиме.

Российская атака на Киев - что известно

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область. Сообщалось уже о 23 пострадавших, среди них - 10-летняя девочка. Также в столице после атаки наблюдается значительное загрязнение воздуха.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия этой ночью установила новый антирекорд по использованию ударных БПЛА - было запущено 330 "Шахедов".

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