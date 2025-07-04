Из-за провальных попыток Трампа закончить войну, теперь Европа должна показать Путину свою силу, считают в издании.

Пока мир наблюдает за Ираном и восхищается военным превосходством США, российский диктатор Владимир Путин незаметно расширил свои атаки в направлении Сум и Харькова, а также продолжает обстреливать мирные города Украины. Об этом пишет обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон для The Telegraph.

"Существовала ложная надежда, что после того, как президент США, очевидно, добился прекращения огня между Израилем и Ираном, а также предложенного прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАСом, мы увидим, что он вернет свои изменчивые стремления к заключению соглашений обратно в Украину. К сожалению, представляется, что это не соответствует действительности, поскольку США объявили о прекращении поставок оружия в Украину", - подчеркнул автор материала.

Он напомнил, что США уже предоставили Украине военной помощи на сумму около 66 миллиардов долларов. По словам Бреттона-Гордона, какие бы оправдания не использовал Белый дом, никто не поверит, что у самой мощной военной машины на Земле заканчиваются боеприпасы.

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"Это признак того, что президент Трамп по меньшей мере заинтересован лишь в том, чтобы успокоить движение "Америка превыше всего", которое привело его к власти во второй раз. Он вполне может считать, что уже сделал достаточно как миротворец на Ближнем Востоке, чтобы получить столь желанную Нобелевскую премию мира, и не желает снова вмешиваться в, казалось бы, неразрешимую войну между Украиной и Путиным", - отметил обозреватель.

Как добавил Бреттон-Гордон, возможно, ненавистники Дональда Трампа правы, когда говорят, что Кремль действительно влияет на Белый дом.

"Безусловно, Трамп ругал Путина, как вы ругаете непослушного, но любимого ребенка, а его близкие советники казались ближе и дружественнее к российскому тирану, чем украинскому президенту, который пытается спасти собственную нацию", - напомнил автор материала.

Поэтому, как считают в The Telegraph, это еще раз доказывает, что именно Европа должна помочь Украине достичь справедливого мирного соглашения с РФ.

"Это не безосновательно, а совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую. Мы должны действовать, зная, что Путин уважает силу и использует слабость. Европа имеет финансовые и промышленные мышцы, чтобы легко переиграть Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину", - отметил Бреттон-Гордон.

Трамп и война в Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 4 июля президент США Дональд Трамп прокомментировал свой последний разговор с Путиным. По его словам, он не доволен таким диалогом. Трамп отметил, что прогресса в вопросе войны в Украине достичь не удалось, других подробностей он не рассказал.

В то же время президент США сделал заявление о поставках вооружения Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжает предоставлять вооружение Киеву.

"Мы даем оружие Украине. Мы работаем с ними, пытаясь им помочь. Байден опустошил нашу страну, предоставляя им оружие", - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что США должны "убедиться, что у нас есть достаточно для нас самих".

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