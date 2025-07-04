Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 июля, остался неизменным и составляет 41,95 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 49,55 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривны, а евро - по курсу 48,55 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 42,02 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 июля, подешевел на 24 копейки и составляет 49,51 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 4 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,72 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 9 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,18 грн, то есть гривна потеряла 5 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой обращает внимание, что курс доллара в Украине регулируется режимом управляемой гибкости, а курс евро зависит именно от мировых трендов.

Эксперт прогнозирует, что на следующей неделе стоимость доллара останется в пределах майско-июньских коридоров: официальный курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны за доллар. Все текущие изменения курса доллара будут минимальными и неугрожающими. Зато курс евро будет зависеть от стоимости этой валюты в соотношении к доллару на мировых рынках.

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