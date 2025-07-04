Президент США заявил, что Путин точно не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну.

Президент США Дональд Трамп, во время общения с журналистами, заявил, что он очень разочарован после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, российский президент совсем не выглядит как человек, который хотел бы закончить войну против Украины. Поэтому в пятницу, 4 июля, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто... нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться. И это очень плохо. Он не выглядит человеком, который хочет закончить эту войну. В пятницу я буду говорить с президентом Зеленским", - сказал он.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США озвучивал свои мысли о разговоре с кремлевским диктатором и до этого. Тогда он сказал, что у них был долгий разговор, в котором они затронули тему Ирана, войны в Украине и так далее. Однако американский лидер все равно остался разочарованным.

Кроме того, известны и другие темы, которые обсуждались в их разговоре. Одной из них, неожиданно, стало предложение об обмене "кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности", которые якобы близки России и США.

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