Голливудские звезды могли бы вновь появиться вместе на экранах. Режиссер Джозеф Косински объяснил, как это сделать.

Брэд Питт раздумывает над сиквелом фильма "Формула-1" (F1: The Movie). Компания Apple уже начала переговоры о возможном продолжении гоночной драмы после её старта с кассовыми сборами в 166 миллионов долларов по всему миру (при бюджете в ~200 миллионов).

"Я бы хотел снова сесть за руль, говоря эгоистично", — заявил как-то Питт в контексте потенциального продолжения, пишет Variety. Актер сообщил, что фильм должен быть сосредоточен на Джошуа Пирсе — персонаже Дамсона Идриса — и остальной команде, борющейся за чемпионство. Что касается роли Сонни (персонажа самого Питта), он не уверен.

"Вероятно, Сонни где-то на соляных равнинах Бонневилля, ставит рекорды скорости или вроде того. Так что пока точно сказать не могу. Сейчас я просто рад до безумия, что что-то подобное может объединять людей. В этом и есть сила подобного кино", - подчеркнул он.

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Режиссёр "Формулы-1" Джозеф Косински уже высказывался о возможном продолжении, которое могло бы воссоединить Питта с его партнёром по фильму "Интервью с вампиром" Томом Крузом. Круз появился на премьере "Формулы-1" в Лондоне, чтобы поддержать друга. Косински даже предположил, что сиквел мог бы стать кроссовером с фильмом Круза "Дни грома", где он играл гонщика NASCAR.

"Ну, если говорить сейчас, то это мог бы быть Коул Трикл — персонаж Тома Круза из "Дней грома" — и мы узнаём, что у него и Сонни Хейза (героя Питта) есть общее прошлое. Они когда-то были соперниками, может, пересекались... Я слышал об эпичной гонке на картингах между Брэдом и Томом во время съёмок "Интервью с вампиром", и кто бы отказался увидеть их лоб в лоб на трассе?", — рассказал Косински в одном из интервью.

Изначально Косински планировал объединить Питта и Круза в своей версии фильма "Ford против Ferrari". Актёры собирались сами выполнять все гоночные сцены, но студия не одобрила желаемый бюджет. В результате фильм снял Джеймс Мэнголд с Кристианом Бэйлом и Мэттом Деймоном.

Хотя Питт как-то признался, что была и другая причина, по которой их проект не состоялся: "Мы с Томом в какой-то момент действительно были в проекте "Ford против Ferrari" с Джо в качестве режиссёра. Это было за 10 лет до того, как фильм сняли те, кто в итоге сделал его отличным. Суть в том, что мы оба хотели водить. Том хотел играть Кэрролла Шелби, а я — Кена Майлза. Но когда он понял, что у Шелби будет мало вождения в фильме, всё развалилось. Так что не знаю, как это будет работать в потенциальном сиквеле "Формулы-1", но мы попробуем".

Другие новости, в которых фигурирует Бред Питт и Том Круз

Ранее УНИАН сообщал, что в Лос-Анджелесе "обчистили" дом Брэда Питта. В этот момент актер находился за границей, в рекламном туре фильма "F1: Фильм" (F1: The Movie), где встретился с Томом Крузом.

Том Круз, в свою очередь, уже в этом году должен получить свой первый "Оскар" — "за выдающиеся достижения в жизни, вклад в развитие кинематографических искусств и наук или выдающиеся заслуги перед Академией".

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