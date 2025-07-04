Это нужно для обеспечения гарантированной эксплуатации всех ракет Taurus до середины 2040-х годов.

Управление закупок вооруженных сил Германии заказало у компании-производителя крылатых ракет Taurus тщательную проверку всех имеющихся ракет, она должна коснуться всех компонентов, которые подвергаются старению - электрических и механических деталей, а также программного обеспечения.

В то же время, как отмечают аналитики Defense Express, хотя может сложиться впечатление, что такая проверка связана с возможностью передачи этих ракет Украине, однако вряд ли это соответствует действительности.

В самом контракте отмечается, что такая проверка связана с целью дальнейшего ремонта и восстановления ради обеспечения гарантированной эксплуатации всех ракет Taurus до середины 2040-х годов. Именно поэтому необходимо оценить уровень старения компонентов ракеты и его влияние на боеспособность.

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Соответственно, проведенный анализ позволит разработать меры по замене и обновлению компонентов. При этом он предусматривает возможность изготовления новых запасных частей, если старые уже не доступны.

"Должны напомнить, что решениесохранять Taurus до 2045 года, то есть на еще один 20-летний срок эксплуатации, было принято в конце 2024 года. И на эти работы планировалось выделить 829,8 млн евро. А вот вариант закупить 600 новых крылатых ракет Taurus Neo на замену старым с ориентировочным ценником в 2,1 млрд евро, пока поддержки так и не получил", - отмечают аналитики.

При этом, учитывая то, что в Германии, по неофициальным данным, осталось только 479 таких ракет, то соответственно стоимость их ремонта и обновления составляет 1,73 млн евро - дороже их стоимости при заказе.

В Defense Express также напоминают, что в вопросе о передаче Украине Taurus следует учитывать, что те 500 ракет, которые есть у Германии - это все, что у нее есть из дальнобойного вооружения. При этом не все ракеты находятся в боеспособном состоянии.

Ракеты Taurus для Украины

Украина не первый год призывает Германию вооружить ее армию этими ракетами. В начале Киев даже обещал, что не будет наносить удары по российской территории, поскольку экс-канцлер Олаф Шольц боялся реакции Москвы на такие поставки.

В то же время нынешний канцлер Фридрих Мерц Мерц решительно выступал за отправку этих ракет Украине, однако официально о принятии такого решения пока не сообщалось.

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