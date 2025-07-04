Трамп бросил Украину на произвол судьбы, отменив поставки оружия, - The Telegraph

Решение Пентагона может сильно навредить способности Украины противостоять российской агрессии.

Украина согласилась удовлетворить многие требования США по войне, ожидая получить военную помощь и скорее добиться завершения боевых действий. Тем не менее это не имело никакого значения, так как Пентагон приостановил поставки ключевого оружия, которые уже были согласованы и профинансированы Конгрессом при администрации экс-президента США Джо Байдена.

Британский историк и журналист Оуэн Мэтьюз в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что решение США оставляет украинские города беззащитными перед российскими ракетными ударами, а украинские войска - с опасно низким запасом боеприпасов. Последние решения президента США Дональда Трампа кажутся жестокими и необоснованными.

"Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после пересмотра Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру", - говорила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

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Мэтьюз отметил, что заявления США о том, что поставки некоторого вооружения были приостановлены для защиты собственных запасов, которые якобы истощаются, не имеют смысла. Более того, почти все обещанное оружие находится на американских военных складах в Польше, а не в США.

Журналист напомнил, что Пентагон заблокировал поставку 250 ракет GMLRS Украине, хотя Lockheed Martin производит 14 000 ракет в год. Также США отменили поставку 25 ракет Stinger и сократили количество 155-мм артиллерийских снарядов, которые получит Киев.

Мэтьюз подчеркнул, что Трамп уже дал понять, что США выходят из поставок оружия Украине. Он неоднократно настаивал на том, что российско-украинская война должна закончиться дипломатическим путем. По мнению президента США, отправка оружия Украине может навредить переговорам между сторонами конфликта.

Журналист считает, что Трамп сильно ошибается по одной простой причине - Украина ведет оборонительную войну и может проиграть ее из-за недостатка огневой мощи. Киев уже дал понять, что готов к немедленному прекращению огня, если Россия пойдет на это. Сейчас же Украине нужно оружие для защиты, а не продолжения войны.

По мнению Мэтьюза, сейчас для Украины самая большая практическая проблема заключается в том, что обещания Европы восполнить пробел, оставленный США, пока что не привели к реальным поставкам оружия. Европейские вооруженные силы были опустошены многолетними сокращениями бюджета.

Журналист не исключает, что обязательства по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП среди стран НАТО будут стимулировать военно-промышленный комплекс Европы. Тем не менее результаты станут заметными только через несколько лет.

Ответом Европы на эту ситуацию стала покупка американского оружия и его передача Украине. Тем не менее США дали понять, что не хотят давать свое оружие Украине, что может стать серьезной проблемой, предупредил Мэтьюз.

Германия хочет заключить сделку с США по оружию для Украины - что известно

Ранее Bild, ссылаясь на свои источники, писало, что правительство Германии и президент США Дональд Трамп могут заключить секретную сделку, которая позволит передать американское оружие Украине. Отмечается, что в Берлине обеспокоены решением Вашингтона.

В издании подчеркнули, что особенно острой проблемой считается недостаточное количество ракет Patriot. С их помощью Украина сбивает российские ракеты.

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