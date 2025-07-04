Артистка опубликовала переписку с представителями службы такси.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко 1 июля пожаловалась на нападение таксиста. Тогда артистка рассказала, что водитель с начала поездки вел себя пренебрежительно и игнорировал ее просьбы. А когда она вышла из машины, то мужчина ударил ее в голову и плечо. Тоня сразу обратилась в полицию с соответствующим заявлением и правоохранители уже задержали нарушителя. Однако на днях служба такси намекнула, что Матвиенко могла начать конфликт первой.

Соответствующую переписку опубликовала в своем Instagram исполнительница. Заметно, что сначала представители службы такси интересовались состоянием Тони и даже предлагали медицинскую помощь. Однако потом написали, что получили информацию, якобы она сама хотела нанести физический вред водителю и его имуществу.

"Мы получили сообщение о попытке нанесения физического вреда водителю и его имуществу, а также угрозы физической расправы. Пожалуйста, прокомментируйте данную ситуацию. Как вы считаете, почему мы могли получить подобное сообщение?" - говорится в сообщении.

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Они также добавили, что действие учетной записи звезды временно приостанавливают, чтобы провести дополнительное расследование.

Напомним, ранее стало известно, что водителем оказался 63-летний киевлянин, которого удалось быстро найти полицейским. На него открыли уголовное дело по ч. 1 ст. 126 уголовного кодекса Украины - побои и истязания. Мужчина уверяет, что сожалеет о своем поступке.

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