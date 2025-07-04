Певица дала отпор рэперу.

Украинский рэпер и продюсер Потап, который во время полномасштабной войны уехал из Украины, продолжает удивлять сеть своими выходками. Недавно он опубликовал сгенерированное фото, на котором "превратился" в пышную блондинку в свадебном платье, однако на этом кринж не закончился. Он также показал видео, на котором использовал лицо Тины Кароль и Светланы Лободы.

Известно, что Потап развивает свою карьеру за рубежом под новым сценическим псевдонимом Slavic Balagan. Поэтому сейчас пытается любым образом привлечь внимание к своему новому треку "ASEMPIK". Например, в анонсе к композиции рэпер использовал видео, которое было сгенерировано искусственным интеллектом. В ролике он превратил певиц Тину Кароль и Светлану Лободу в опоссумов, которые дерутся между собой. Артист не отметил, для чего это сделал, чем вызвал много вопросов и возмущения в сети.

Реакция Тины Кароль

Певица Тина Кароль воздерживалась от официальных комментариев. Однако сегодня, 4 июля, опубликовала в своем Telegram-канале ответ экс-коллеге.

"Когда у артиста заканчиваются идеи - он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла - в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, искажать их, чтобы заманить внимание туда, где уже давно нет смысла, - это не жест художника, а акт отчаяния. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал", - написала артистка.

Она также добавила, что рэпер давно не в контексте жизни украинцев, поэтому делает подобные выходки.

"Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдавая свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения. Adios Amigo", - подчеркнула Тина.

Напомним, ранее Потап сделал неожиданное заявление о своей жизни во время войны. Он сказал, что не считает себя эмигрантом.

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