По словам Пескова, Путин проинформировал Трампа о том, что РФ ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, комментируя заявление американского лидера о том, что он "разочарован" их последним разговором с российским диктатором Владимиром Путиным. Его слова цитируют росСМИ.

"Безусловно, мы очень внимательно относимся ко всем заявлениям президента Трампа. В ходе разговора президент Путин повторил, что мы заинтересованы в том, чтобы достичь наших целей в ходе спецоперации, и предпочтительно сделать это политико-дипломатическими средствами", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что пока Москва якобы вынуждена продолжать войну против Украины, так как решение конфликта политико-дипломатическими средствами пока невозможно.

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Кроме того, Песков заявил в разговоре с журналистами, что Путин проинформировал Трампа о том, что сейчас Россия ожидает согласования дат третьего раунда прямых переговоров с Украиной.

Трамп разочарован разговором с Путиным - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что он очень разочарован после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что глава Кремля не выглядит как человек, который хотел бы завершить войну против Украины.

"Честно говоря, мне кажется, что Путина там уже просто нет", - сказал Трамп.

Также президент США анонсировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоится 4 июля.

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