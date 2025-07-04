'Путин издевается над вами и Америкой': в США призвали Трампа вооружить Украину до зубов

Республиканец считает, что политика Трампа в отношении России не работает.

В ночь на 4 июля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Незадолго до этого в Пентагоне объявили о приостановке передачи некоторого оружия Киеву, что вызвало недовольство среди некоторых американских чиновников. В частности, республиканец Джо Бэйкон на своей странице в соцсети X призвал президента США Дональда Трампа пересмотреть свой подход.

"Господин президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города. Киев сегодня - пример этого", - написал он.

По словам Бэйкона, Трампу пора изменить стратегию по отношению к России.

Видео дня

"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны самые жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - подчеркнул республиканец.

Массированный ночной удар по Украине - что известно

Напомним, что в ночь на 4 июня Россия нанесла комбинированный удар по Украине ракетами и дронами. Больше всего пострадали Киев и Киевская область.

Отмечается, что во многих районах Киева вспыхнули пожары. Известно о более чем 20 пострадавших, среди которых ребенок.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки на столицу повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы к пострадавшим.

Вас также могут заинтересовать новости: