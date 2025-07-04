Сколько домов отключили от газоснабжения и когда ориентировочно его восстановят в "Киевгазе" говорить не захотели.

В части домов Святошинского, Соломенского и Голосеевского районов столицы, а также в Киево-Святошинском районе временно прекращено распределение газа из-за ночного обстрела РФ, сообщает пресс-служба "Киевгаза".

Отмечается, что специалисты работают над устранением последствий вражеского обстрела.

"Специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО "Киевгаз" продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет", - отмечается в сообщении.

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Впрочем, в пресс-службе отказались назвать количество домов, временно отключенных от газоснабжения, и ориентировочные сроки его восстановления.

Ночная атака России - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине, применяя "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты. По информации Воздушных сил, из 539 вражеских "Шахедов" Украине удалось сбить 268, еще 208 были локально потеряны/подавлены. Также Силы обороны сбили 2 из 11 вражеских ракет.

"Основное направление удара - столица Украины, город Киев! Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили в Воздушных Силах ВСУ.

По словам руководителя управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия использовала рекордное количество ударных дронов.

"Противник атакует большим количеством БпЛА. 550 воздушных целей в целом, более 330 именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку. Но перехвачено целей тоже немало", - отметил он.

Игнат подчеркнул, что для отражения атаки Украина использовала все доступные средства. В частности авиацию, зенитно-ракетные войска и ПВО Сухопутных войск.

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