В списке есть Водолей и Весы.

Астрологические изменения в ближайшие дни до 13 июля могут перевернуть привычный ритм отношений. Переход Урана в Близнецы 7 июля запускает новый семилетний цикл, связанный с личной свободой, пробуждением и необходимостью расти вместе, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Стрелец

Период открывает трансформации в романтической сфере. Уран в Близнецах затрагивает сферу отношений, активируя пробуждение и неожиданные повороты. Стабильные союзы окрепнут, в то время как нестабильные могут завершиться. Открытость и готовность к переменам станут залогом успеха.

Рак

Полнолуние в Козероге завершает цикл, начавшийся в декабре. Это кульминация, связанная с эмоциональным исцелением. Важно отказаться от избегания чувств и быть честным - перед собой и партнёром. Чистое взаимодействие закладывает прочную основу для грядущих перемен в любви.

Телец

Юнона в Скорпионе 11 июля вносит ясность в тему серьезных отношений. После нестабильности последних месяцев приходит понимание: продолжать или отпустить. Период подходит как для восстановления союза, так и для финального прощания. В любом случае - рост и честность на первом месте.

Весы

Сатурн, становясь ретроградным в Овне, инициирует кармическую переоценку любовной жизни. Важно позволить событиям происходить, не подавляя их. В отношениях нужно перестать делать работу за партнера - каждый должен пройти собственный путь роста.

Водолей

Уран, управитель знака, переходит в Близнецы, активируя темы брака, свободы и радости. В отношениях возрастает потребность в лёгкости, нетрадиционности и честности перед собой. Этот период помогает переосмыслить, что такое настоящая близость и как она может выглядеть по-настоящему гармонично.

Напомним, ранее астрологи рассказали, в жизни каких знаков Зодиака наступает переломный момент.

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