Из-за роста цен на билеты часть итальянцев отказывается от поездок домой.

Итальянский антимонопольный орган (AGCM) обратился к Европейской комиссии с требованием повысить прозрачность алгоритмов ценообразования, которые используют авиакомпании, особенно на маршрутах, обслуживающих Сицилию и Сардинию, пишет Euractiv.

Отмечается, что этот шаг является следствием расследования AGCM, который в начале этого года выразил обеспокоенность относительно непрозрачности ценообразования.

Получив ответы от авиакомпаний, AGCM призывает Комиссию скоординировать действия на уровне ЕС с целью повышения прозрачности тарифов и усиления конкуренции.

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"Рост цен на билеты ограничивает мобильность сицилийцев и сардинцев, проживающих в других регионах Италии, и многие из них отказываются от поездок домой из-за высоких расходов. Эта тенденция также вредит туристической экономике островов", - говорится в сообщении.

Итальянский антимонопольный орган утверждает, что алгоритмы динамического ценообразования - систем, которые корректируют тарифы на основе поведения потребителей - в сочетании с дополнительными сборами за такие услуги, как перевозка багажа или выбор места, делают сравнение предложений для пассажиров практически невозможным.

Эти дополнительные сборы, которые использует почти половина всех путешественников, могут увеличить конечную стоимость билетов на 400% по сравнению с объявленным базовым тарифом.

Последние новости авиации

24 июня стало известно, что в транспортном комитете Европейского парламента поддержали поправку, которая запрещает авиакомпаниям взимать дополнительную плату с пассажиров за ручную кладь до 7 кг.

Если это правило будет подтверждено в ходе переговоров с правительствами стран ЕС, каждый пассажир сможет брать на борт чемодан стандартных размеров без доплат в дополнение к небольшому предмету ручной клади, который сможет поместиться под сиденьем.

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