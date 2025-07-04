Сенаторы США будут расследовать, почему Трамп держит на паузе санкции против России

Сенаторы-демократы начали интересоваться, почему действующий президент США не продолжил санкционное давление на РФ.

Сенаторы-демократы заявили, что начинают расследование пятимесячной паузы в вопросе усиления антироссийских санкций со стороны президента США Дональда Трампа. Как говорится в материале The Hill, вместо продолжение давления США теперь ослабляют ограничения.

Сенаторы от Демократической партии Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс выпустили совместное заявление. В нем говорится, что Трамп мог предпринять доступные шаги для давления на агрессоров, но вместо этого ничего не делает.

"Мы будем расследовать эту упущенную возможность добиться прекращения этой войны", — заявили сенаторы в заявлении.

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Они пишут, что отсутствие новых санкций лишь позволяет президенту России Владимиру Путину продолжать наступление на Украину, хотя Трамп неоднократно заявлял, что быстро положит конец войне. Неспособность использовать существующие инструменты "придает Путину смелости продолжать борьбу", добавляют они.

Они призвали администрацию Трампа обеспечить соблюдение действующих санкций против Москвы, в том числе возобновить стандартные санкции в отношении организаций, которые поддерживают оборонную промышленность России. Они также призвали США присоединиться к своим европейским партнерам и ужесточить санкции, чтобы заставить Кремль сесть за стол переговоров.

Пауза в введении санкций

С начала второго срока президента Трампа США не вводили новых санкций против России. Некоторые ограничения даже были смягчены. В частности, когда он 1 июля отменил некоторые ограничения в отношении Сирии это помогло выйти из-под санкций некоторым российским предприятиям, в том числе банкам и "Рособоронэкспорту".

Кроме того, США сняли санкции, связанные со строительством российским "Росатомом" атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии. Представители Венгрии говорили, что санкции, введенные президентом США Джо Байденом, блокировали строительство.

Также сенаторы-демократы опасаются, что Трамп вернет российские банки в международную систему платежей SWIFT, из которой Россия была исключена после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Теперь представители команды Трампа делают комментарии о том, что нельзя исключать возвращения России в SWIFT.

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