Ранее Египет хотел приобрести новый российский истребитель четвертого поколения.

Египетский военный чиновник подтвердил, что решение Каира не покупать российские Су-35 было принято на основе детального технического анализа, который выявил несколько критических недостатков, из-за чего самолет не соответствовал требованиям воздушных сил. Об этом сообщает Bulgarian Military.

По словам чиновника, система радиоэлектронной борьбы Су-35, несмотря на номинально хорошие характеристики, является очень слабой в противодействии современным средствам и сама легко "поддается обману".

Он добавил, что это является существенным недостатком в современной боевой среде, которая в значительной степени зависит от информационного доминирования.

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Отметим, что системы радиоэлектронной борьбы предназначены для защиты самолета от вражеских угроз, в частности ракет. Эта уязвимость может сделать Су-35 малоэффективным в сложных условиях Ближнего Востока, где противники Египта имеют самые современные средства поражения.

Еще одним предметом беспокойства стала РЛС самолета, которая получила название "Ирбис". Это радиолокационная станция с пассивной фазированной антенной решеткой (ПФАР). В отличие от радаров с активной фазированной решеткой (АФАР), которые установлены на новых западных самолета, "Ирбис" использует устаревшую архитектуру.

Из-за этого российская РЛС значительно менее эффективна, чем системы с АФАР, которые обеспечивают лучшую способность к различению целей и большую устойчивость к помехам.

Наконец, нарекания вызывают двигатели истребителя Су-35. Хотя двигатели АЛ-41Ф1С и мощные, но они имеют высокую тепловую сигнатуру, что делает Су-35 более заметным и уязвимым.

Истребитель Су-35: справка

Су-35 является российским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным на базе советского Су-27.

Это самый мощный российский истребитель, если не учитывать Су-57, который построили в мизерном количестве (специалисты насчитывают всего несколько десятков бортов). Среди преимуществ Су-35 - возможность применять ракеты класса "воздух-воздух" Р-37, дальность которых может составлять 200 км.

Россия активно строит Су-35 для своих Воздушно-космических сил. Сегодня построили более 120 таких истребителей.

Судьба египетского контракта долгое время была неизвестной.

Несмотря на то, что контракт на приобретение Египтом самолетов Су-35 был подписан, а их строительство завершено, самолеты так и не поставили арабской стране. Ранее среди причин того, почему Каир отказался от Су-35 называли давление со стороны Запада.

Также известно, что Су-35 хотел приобрести Иран, но по некоторым данным теперь он "переключился" на китайские истребители типа J-10.

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