Сергей Грабский утверждает, что на сегодня осуществлены меры по нивелированию последствий от непредсказуемой политики администрации США.

На сегодня об остановке поставок оружия США Украине не было ни одного сообщения от официальных лиц США. Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телемарафона.

"Если честно, то я не слышал ни одного официального сообщения официальных лиц США об остановке помощи. А даже было подчеркнуто, что это внутренние процедуры, которые связаны с аудитом. И все это никоим образом не относится к ракетам Patriot, которые США обязались поставлять для средств ПВО Украины. Поэтому я далек от мысли о том, что все выглядит настолько драматично и трагично как нас пытаются убедить или полезные идиоты, или сознательные враги Украины", - отметил он.

По его словам, иногда в сообщениях со ссылкой на информированные источники, говорится об остановке поставок 8,5 тысяч снарядов, 25 ракет.

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"Извините, но 8,5 тысяч снарядов - это меньше дневной нормы, которая используется Силами обороны Украины. А 25 ракет, даже при сегодняшней атаке, то это потребность на полчаса работы нашей системы ПВО. Эти снаряды и ракеты являются для нас важными, но это точно нельзя назвать драматическим моментом, который может нас остановить", - сказал Грабский.

Он добавил, что Украина и партнеры осознавали определенную непредсказуемость американской администрации и поэтому делалось все возможное для уменьшения зависимости поставок вооружения от таких шагов.

"На сегодня уже речь идет об обеспечении именно Европой 60%. Добавьте 30% - это Украина покрывает свои собственные потребности. Так что на долю США сегодня приходится около 10%. Поэтому сказать, что нас ожидает какая-то катастрофа нельзя", - отметил он по поводу возможной остановки США помощи для Украины.

Приостановление американской помощи - что известно

Как сообщал УНИАН, ряд иностранных изданий написали, что США приостановили поставки оружия Украине.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг поставок оружия Украине. По его словам, Вашингтон продолжает предоставлять вооружение Киеву. При этом добавил, что бывший президент Джо Байден якобы "опустошил" США, предоставляя Украине оружие.

Трамп сказал, что сегодня Америка должна убедиться, что "у нас есть достаточно для нас самих".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами Америки выясняются все детали по поставкам оборонной поддержки, в частности компонента ПВО.

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