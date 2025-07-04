В 'Новой почте' сообщили о последствиях массированной атаки России на Киев и область

Никто из работников или клиентов "Новой почты" не пострадал.

В ночь на 4 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку на Киев и область. В результате обстрела повреждены несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

"Отделение №114 - повреждено, но работает. Отделение №226 - повреждено, работает в ограниченном режиме работы (только выдача), отсутствует возможность заехать авто на территорию отделения. Весь груз, который в пути, будет перемещен на отделение №359", - говорится в сообщении.

Также было попадание и по прилегающей территории сортировочного депо. Сгорело два авто. Работники и груз не пострадали. Работа восстановлена.

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Отмечается, что больше всего в результате ночного обстрела пострадало отделение №223. Никто из работников или клиентов "Новой почты" не пострадал - на момент удара отделение было закрыто. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.

В пресс-службе компании добавили, что все посылки уцелели. В ближайшее время они и все отправления, которые направляются в поврежденное 223 отделение будут перенаправлены в отделение №122.

Что известно об атаке врага на Киев

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область. Сообщалось уже о 23 пострадавших от атаки российских захватчиков на Киев. 14 из них госпитализировали, а другим оказали помощь амбулаторно или на месте. Среди пострадавших - 10-летняя девочка.

В Воздушных силах сообщили, что РФ атаковала территорию Украины 550 средствами воздушного нападения. Это 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной массированный обстрел россиян и заявил, что уже начали работать дроны-перехватчики для защиты наших городов. Он также отметил, что это был один из самых масштабных воздушных ударов.

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