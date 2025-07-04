С 4 июля Нептун разворачивается ретроградно в первом градусе Овна, открывая важный внутренний цикл. Этот транзит усиливает чувствительность, помогает избавиться от иллюзий и посмотреть правде в глаза. Поначалу может ощущаться путаница, но именно она запустит трансформации, ведущие к ясности и росту. Особенно мощное влияние это окажет на четыре знака Зодиака, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Начинается глубокая переоценка себя и жизненного пути. Возможны прозрения относительно ложных целей или ролей. Нептун помогает понять, в чём скрыта настоящая сила. После 23 октября, когда он вернётся в Рыбы, появится возможность взглянуть на происходящее более духовно и спокойно.

Рыбы

Тема личной ценности и финансов выходит на первый план. Это подходящий период для пересмотра бюджета, избавления от долгов и укрепления самооценки. С возвращением Нептуна в знак Рыб фокус снова сместится на внутреннюю гармонию и место в мире.

Весы

Особое внимание - отношениям. Ретрофаза позволит увидеть партнёров без прикрас и расставить приоритеты. В октябре внимание переключится на здоровье и профессиональную сферу: старые привычки уступят место новым, более благоприятным.

Дева

Важные перемены затронут сферу финансов и совместных ресурсов. Это время разобраться с долгами, налогами, инвестициями и навести порядок в материальной части жизни. Осенью акцент сместится на партнёрства - как личные, так и рабочие. Важно будет оценить, насколько союз равноправен и куда он движется.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака Вселенная готовит мощный прорыв в ближайшее время.

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