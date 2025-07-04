Представитель немецкого правительства рассказал журналистам, что Германия ведет переговоры с Соединенными Штатами.

Германия ведет "интенсивные переговоры" с Соединенными Штатами Америки по обеспечению Украины системами Patriot и ракетами к ним. Об этом сообщил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, пишут Bloomberg и The Guardian.

Отмечается, что такие переговоры начали, поскольку Россия все сильнее бьет по Украине ракетами и беспилотниками, а США на этой неделе приостановили поставки оружия.

В пятницу, 4 июля, журналисты спросили Корнелиуса, ведет ли правительство канцлера Фридриха Мерца переговоры с США по закупке ракет Patriot для Киева, на что спикер сказал, что существуют "различные способы" удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

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"Могу подтвердить, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные дискуссии", - цитируют Корнелиуса издания.

Он добавил, что одним из вариантов, которые рассматриваются, является покупка ракет у Соединенных Штатов, а затем их передача Украине.

Переговоры между Германией и США об оружии для Украины

Ранее УНИАН сообщал о вероятном секретном соглашении между правительством Германии и президентом США Дональдом Трампом по оружию для Украины. Как писало издание Bild, правительство Германии срочно работает над экстренным решением, чтобы передать Украине новые системы ПВО и достаточное количество ракет. Отмечалось, что Берлин ожидает согласия министра обороны США Пита Гегсета на передачу двух установок Patriot, за которые Германия готова заплатить.

По данным журналистов издания, запрос был направлен Гегсету еще несколько недель назад. До этого Украина безуспешно пыталась закупить Patriot непосредственно у США и затем обратилась за помощью к Германии. Однако в связи с тем, что Белый дом приостановил ранее одобренные поставки, в Берлине стали опасаться, что США теперь могут отклонить и немецкий запрос.

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