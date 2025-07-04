Излишняя паника при турбулентности может только навредить.

Ученые установили, что изменение климата усиливает турбулентность во время полетов. Однако несмотря на более частые случаи "воздушный кочек", многие пассажиры по прежнему допускают одни и те же ошибки, которые угрожают их собственному здоровью и безопасности.

Пилот коммерческих авиалиний на пенсии Ричард Уэллс в комментарии Ski Vertigo назвал три ключевые ошибки пассажиров во время турбулентности.

Сидят с расстегнутіми ремнями

По его словам, люди часто расстегивают ремни безопасности только потому, что не горит знак "Пристегните ремни".

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"Если свет не горит, это не значит, что полет будет плавным. Я видел, как пассажиров подбрасывало вверх во время резких падений, потому что они не были пристегнуты", – цитирует пилота Daily Mirror.

Дело в том, что турбулентность возникает тогда, когда самолет попадает в сильные потоки воздуха, которые могут толкать или тянуть самолет. В большинстве случаев ее можно обнаружить с помощью радаров, но случается также "турбулентность ясного неба", которая не улавливается. Поэтому пассажиров, которые не пристегивают ремни безопасности, может швырять сильнее, чем их попутчиков.

Вот почему большинство пилотов рекомендуют держать ремень безопасности застегнутым все время, когда вы сидите, а не только во время турбулентности или объявлений. Фактически, данные показывают, что большинство травм, связанных с турбулентностью, касаются пассажиров или членов экипажа, которые не были пристегнуты.

Встают со своих мест во время угрозы турбулентности

Хотя вставать со своего места во время турбулентности настоятельно не рекомендуется, некоторые люди все еще предпочитают игнорировать предупреждения, чтобы сходить в туалет или достать что-нибудь с багажных полок.

"Если горит знак "Пристегните ремни", не вставайте – независимо от того, как быстро, по вашему мнению, это произойдет. У нас были люди, которые теряли равновесие, падали на других или получали удары от предметов, падающих из отсеков", – предупредил Ричард.

Если пассажиру нужно двигаться по салону, например, по медицинским показаниям или в другой неотложной ситцации, он рекомендует дождаться указаний от экипажа.

Слишком паникуют

Разумеется, когда турбулентность все же случается, это может быть ужасно, но паника не поможет. На самом деле, она может сделать ситуацию еще хуже.

"Турбулентность ощущается драматично, но самолеты созданы, чтобы с ней справляться. Это не более чем кочка на дороге... Когда пассажиры кричат ​​или паникуют, это создает ненужное напряжение во всем салоне", – объяснил Ричард.

Чтобы справиться с паникой, он предлагает глубоко дышать, расслабиться и отвлечься музыкой, книгой или ненавязчивым разговором. Также важно всегда следовать инструкциям экипажа.

"Самолеты спроектированы для гораздо худших условий, чем турбулентность, которую испытывают большинство пассажиров. Это не опасно, это неприятно. Главное – оставаться пристегнутым и сохранять спокойствие", – добавил пилот.

Другие советы по безопасности при турбулентности

Как сообщал УНИАН, ранее опытная бортпроводница Мадлен Дойл рассказала, на каких местах в салоне самолета хуже всего сидеть во время турбулентности. По ее словам, турбулентность сильнее всего ощущается в задней части самолета, а меньше всего – над крыльями.

В свою очередь пилот Джерри Джонсон рекомендовал туристам по возможности не бронировать рейсы, вылетающие во второй половине дня, если они хотят избежать турбулентности. По его словам, воздух меняется в течение дня, а днем полеты часто более "грубые" из-за теплого воздуха.

При этом пилот британской авиакомпании EasyJet по имени Крис рассказал, что, по его опыту, худший авиамаршрут Европы в плане турбулентности пролегает над Австрией.

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