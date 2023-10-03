Есть много продуктов, которые вы, возможно, едите, но даже не подозреваете, что они содержат много соли.

Доктор Сара Джарвис рассказала, что продукты, которые могут повысить кровяное давление и риск инсульта, могут содержать вредное для здоровья количество соли.

Потребление соленой пищи нарушает естественный баланс натрия в организме, говорит доктор Джарвис, врач общей практики и консультант LoSalt. Такой дисбаланс приводит к тому, что организм задерживает больше воды, что может вызвать ненужную нагрузку на кровеносные сосуды, пишет Express.

"Избыток жидкости давит на стенки артерий, по которым кровь разносится от сердца по всему телу, что приводит к повышению кровяного давления. Высокое кровяное давление может затем привести к закупорке артерий, снабжающих кровью мозг, другими словами, к инсульту", - объясняет Джарвис.

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Отмечается, что есть много продуктов, которые вы, возможно, едите, но даже не подозреваете, что они содержат много соли.

До 75% соли, которую люди потребляют, поступает из обработанных пищевых продуктов, таких как:

хлеб;

злаки;

начинки для сэндвичей;

суп.

Доктор Джарвис подчеркивает важность слежения за тем, сколько соли мы едим в течение дня.

В Великобритании людям рекомендуется потреблять максимум 6 граммов соли в день, однако среднестатистический британец потребляет около 8,5 г соли в день, говорит эксперт. Это на 40% выше рекомендуемой ежедневной дозы, что подвергает многих людей риску опасного для жизни инсульта.

"Министерство здравоохранения подсчитало, что, если мы все исключим из своего рациона хотя бы один грамм соли, мы сможем предотвратить более 4000 преждевременных смертей в год только в Англии", - сказала Джарвис.

Дополнительные соленые продукты, на которые следует обратить внимание, включают:

салями;

копченая рыба;

мясные деликатесы;

колбасные изделия;

чипсы;

соленые орехи.

"Однако большая часть соли, которую мы едим, поступает из менее очевидных источников", - предупредила доктор Джарвис. К ним относятся:

тушенка;

соусы;

соевый соус;

кетчуп;

соленья;

пицца;

готовые блюда.

Несмотря на то, что натрий является важным питательным веществом, необходимым для поддержания передачи нервных импульсов, дефицит натрия в Великобритании маловероятен. Люди могут сократить потребление соли, внимательно следя за тем, что они едят.

"Регулярные физические упражнения и поддержание веса в здоровых пределах помогут контролировать кровяное давление и уровень холестерина", - добавила доктор Джарвис.

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Как сообщал УНИАН, ранее Доктор Пунам Десаи предупредила о привычке, которая может подвергнуть серьезному риску ваше здоровье. Она рассказала, когда ни в коем случае нельзя пить кофе, особенно во второй половине дня.

Тем не менее, также известно положительное влияние кофе на мозговую деятельность даже тех людей, которые недосыпают. Также регулярное употребление этого напитка без каких-либо сладких дополнений способствует снижению веса.

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