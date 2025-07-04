Такие облака уже видели во многих областях нашей страны.

В Украине в последнее время стали появляться редкие серебристые облака. В частности, их наблюдали в первые дни июля.

По данным синоптиков, это редкое атмосферное явление, которое можно увидеть только летом в сумерках.

"Это самые высокие облака в атмосфере Земли, которые сияют благодаря отраженному солнечному свету на высоте около 80 км!" - говорят синоптики.

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В частности, такие облака украсили небо над Здвижевкой Киевской области.

Также серебристые облака наблюдали на Сумщине. Местный гидрометцентр объяснил, что такие облака образуются из ледяных кристаллов в мезосфере и светятся нежным перламутровым светом.

На днях видели это редкое явление и в других уголках Украины: в Волынской, Хмельницкой, Львовской и Ривненской областях.

Серебристые облака - что о них известно

Серебристые облака отличаются от других тем, что их можно увидеть в глубоких сумерках. Изредка они наблюдаются и в Украине.

Серебристые облака до сих пор не изучены. Это сравнительно молодое метеорологическое явление. В прошлом году они также массово образовывались над Европой. Их видели во многих частях Европы, включая Ирландию, Францию, Финляндию и Норвегию. Тогда эксперты заявляли, что появление серебристых облаков неопределенно, поскольку высокая солнечная активность должна была нарушить их формирование в верхних слоях атмосферы.

Никаких убедительных причин, почему эти облака все же появляются, не обнаружено.

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