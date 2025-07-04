Отмечается, что во время взрыва летали куски стекла и железа.

В Риме на заправочной станции произошел взрыв, в результате чего есть раненые, а некоторые жители были вынуждены эвакуироваться. Об этом сообщает The Independent.

На видео с места происшествия можно увидеть огромный оранжевый огненный шар в небе и столб темно-серого дыма, который поднимается над зданиями Рима.

Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, в результате взрыва пострадали восемь полицейских и один пожарный, сейчас спасатели продолжают тушить огонь.

По словам некоторых жителей, во время взрыва, который потряс соседние здания, "летали куски стекла и железа".

Журналисты отметили, что сперва вспыхнул пожар, после чего около 08:18 по местному времени прогремели два взрыва, второй из которых стал самым мощным.

Также известно, что рядом с АЗС находится детский сад и спортивный клуб, полиция продолжает проверять территорию на наличие других повреждений.

На видео можно увидеть обломки, которые разбросаны по спортивной площадке, а ограждение территории вообще от взрыва погнулось.

Другие инциденты в мире

Как писал УНИАН, в Сербии произошел взрыв на заводе, который РФ назвала поставщиком боеприпасов Украине. В результате инцидента пострадали пять человек. В частности четверо сотрудников предприятия получили контузию, а еще один - резаные травмы.

По словам журналистов, это не первый подобный взрыв на заводе. Аналогичные инциденты происходили в 2022, 2023 и 2024 годах.

Также сообщалось, что в США взорвался ракетный завод, который производит двигатели к ракетам. Речь идет о предприятии компании Northrop Grumman Innovation Systems в городе Промонтори. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

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