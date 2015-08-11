Ученые выяснили, что карри и перец чили продлевают жизнь и борются с раком

Такой вывод сделали американские ученые, передает "Моя планета" со ссылкой на The Telegraph.

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Ученые из Гарварда в течение семи лет наблюдали за 500 тыс. китайцев и их рационом. Выяснилось, что те, кто ел острое не реже трех раз в неделю, снизили риск преждевременной смерти на 14% по сравнению с теми, кто предпочел воздерживаться от пряной пищи.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты не могут гарантировать, что острая еда повышает защитные функции организма. Однако установлено, что карри снижает риск смертности от болезней сердца и диабета, а, например, свежий перец чили, богатый витаминами и питательными веществами, борется с раком и ожирением.

Это открытие в ближайшие годы может сказаться на рекомендациях, которые диетологи дают своим пациентам, а также на всей концепции правильного питания, в последнее время вошедшего в моду.