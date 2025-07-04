Некоторые украинские фамилии произошли от положительных качеств их первых обладателей.

Украинские фамилии часто образовывались на основе внутренних или внешних качеств их носителей. Так они передавались веками, сохраняя память о предках. Например, обладатели фамилии Білявий могли предположить, что среди прошлых поколений были блондины.

Некоторые фамилии запечатлевали положительные качества их первых обладателей. Если вас тоже так зовут, то среди ваших предков могли быть доброжелательные или внешне привлекательные люди.

Украинские фамилии, которыми называли добрых и красивых людей

Сервис Рідні позволяет проверить, какие фамилии есть в нашей стране, сколько у них носителей и в каких регионах те проживают. С помощью него можно проверить, какие в Украине есть благозвучные родовые имена.

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Людям с привлекательной внешностью давали "красивые" украинские фамилии, описывая их "милыми" или "красными" (то есть красивыми): Милий, Милащенко, Миловид, Краснолицький, Красень, Красенец, Красюк, Гарний, Гарнюк, Мальований, Мальованик, Рум'яний, Рум'янцев, Високий, Статний, Чистик.

Доброжелательным людям с приятным характером характером придумывали фамилии, которые отображают их индивидуальность: Добряк, Добродій, Добродійчук, Добролюбов, Добросердов, Милосердов, Милосердний, Славний, Хороший, Хорошун, Хорошенко, Хорошенький.

Иногда хороший характер передавался в фамилии не напрямую, а через эпитеты. Возможно, что именно таким образом произошли фамилии вроде Лебідка, Голубка, Котик.

Также есть фамилии, которые восхваляют острый ум их носителей: Розумний, Розуменко, Розумович, Семирозум, Мудрик, Мудренко, Мудряк, Мудрий, Головач.

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