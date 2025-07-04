И все из-за их вредности для человеческого организма.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) инициировали кампанию "3 до 35", призывая страны поднять цены на табак, алкоголь и сладкие напитки минимум на 50% до 2035 года. Об этом сообщается на сайте учреждения Организации объединенных наций.

"Эти три продукта являются основными факторами неинфекционных заболеваний (НИЗ), которые являются главной причиной смертности и инвалидности во всем мире", - говорят во Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, только табак ежегодно становится причиной более семи миллионов смертей.

Как отмечается в опубликованном недавно докладе, единовременное увеличение цен на вредную продукцию на 50% позволило бы в следующие 50 лет уберечь от преждевременной смерти 50 миллионов человек.

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Ожидается, что инициатива позволит не только сократить потребление вредных продуктов, но и привлечет по крайней мере один триллион долларов дополнительных налогов во всем мире в течение следующих десяти лет.

Более того - недавний анализ показал, что однократное повышение налогов, достаточное для повышения цен на 50%, может принести до 3,7 триллиона долларов новых поступлений во всем мире в течение пяти лет, или в среднем 740 миллиардов долларов в год.

Предполагается, что ВОЗ будет координировать усилия вместе с коалицией партнеров по развитию, гражданским обществом, научными учреждениями и национальными правительствами.

Вместе они будут оказывать поддержку странам в разработке, внедрении и поддержке эффективной налоговой политики в сфере здравоохранения, адаптированной к местным условиям.

Это будет включать техническую помощь по вопросам нормативно-правовой базы, налогового администрирования и привлечения общественных учреждений.

Потребление вредных продуктов в Украине

Ранее УНИАН сообщил, что в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусматривается введение акциза на сладкие/газированные напитки.

Введение акциза уже обсуждали ранее. По словам отечественных специалистов, это может привести к уменьшению количества больных диабетом, а также снижению количества случаев ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Позже стало известно, что в финансовом комитете Верховной Рады поддержали законопроект о введении акцизного налога на сладкие напитки. По мнению специалистов, он может привести к удорожанию газировки в 2,5 раза.

Напомним также, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Как тогда заявлялось, это может привести к росту цен на пачку сигарет на 40 гривен.

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