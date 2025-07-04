НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова, - СМИ

Детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов.

В четверг, 3 июля, у бывшего министра обороны Алексея Резникова Национальное антикоррупционное бюро провело обыски. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что предположительно, обыски прошли в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, хотя в апреле в НАБУ заявляли, что экс-министр обороны на тот момент не был подозреваемым в производстве.

По данным издания, судя по результату, Резникова заранее об обыске не предупреждали. Детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов.

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В НАБУ и САП эту информацию не комментируют.

Дело Резникова

Как сообщал УНИАН, Резников стал украинским министром обороны 4 ноября 2021 года. 4 сентября 2023 года он подал на рассмотрение Верховной Рады заявление об отставке с должности главы украинского Минобороны. 5 числа Рада отправила Резникова в отставку.

Перед отставкой прошел ряд скандалов, которые разгорелись из-за закупок для Вооруженных сил Украины.

В частности, в январе 2023 года Резников выступил перед членами Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики относительно скандала вокруг питания для украинских воинов. "Министр признал, что в перечне продуктов из 400 позиций есть ошибки. Не одна. Это не только о яйцах в килограммах и тонах, но и многие другие позиции. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов. Почему появились "ошибки" - должны выяснить в ближайшее время", - сообщила тогда член комитета, народный депутат Виктория Сюмар.

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