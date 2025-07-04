Зеленский подчеркнул, что главной целью является возвращение всех наших людей из российского плена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередном обмене военнопленными с Россией. Большинство из освобожденных сегодня защитников находились в российском плену с 2022 года, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

"Наши люди дома. Большинство из них находилось в российском плену еще с 2022 года", - подчеркнул глава государства. В частности, сегодня возвращаются украинские защитники, которые защищали Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина.

Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские.

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"Обмены должны продолжаться, и я благодарю всех, кто это обеспечивает. Цель Украины - освободить всех наших людей из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает это делать", - подчеркнул Зеленский.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram добавил, что у этого обмена есть несколько особенностей. Во-первых, в Украину вернулись военные, которые считались пропавшими без вести. Во-вторых, домой удалось вернуть воинов, которых Россия осудила на длительные сроки заключения.

Что еще известно об этом обмене пленными

Как сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram, возвращена из российской неволи группа украинских защитников из категории "раненые и тяжелобольные", а также "младше 25 лет".

Так, самому молодому освобожденному Защитнику исполнилось всего 20 лет. Самому старшему - 59 лет. "Кроме солдат и сержантов удалось также освободить и офицеров. Среди освобожденных сегодня снова есть Защитники Мариуполя, которые содержались в неволе с 2022 года. Подавляющее большинство освобожденных находилась в плену более 3 лет", - сказано в сообщении.

При этом, из российской неволи сегодня удалось освободить незаконно осужденных защитников и лишенных личной свободы гражданских украинцев.

Отмечается, что освобожденные из плена пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

"Обменный процесс в соответствии со "Стамбульскими договоренностями" продолжается. Точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения всех этапов обмена", - говорится в сообщении.

Другие новости относительно обменов пленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 26 июня состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Тогда удалось вернуть на родину воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года. На родину вернули группу защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем.

20 июня во время обмена были освобождены защитники, которые имеют ранения, или тяжелые медицинские диагнозы: эпилепсия, гипертония, ишемическая болезнь сердца, проблемы со зрением, болезни опорно-двигательного аппарата, грыжи, хронические болезни органов пищеварения.

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