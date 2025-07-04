Вчера Путин поздравил Трампа с днем независимости США на словах, а ночью - на деле.

Американские политики возмущены остановкой военной помощи Украине на фоне варварских ударов России по украинским городам. Так, не слишком завуалированный упрек администрации Трампа сделал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

"В то время как американцы начинают наслаждаться звуками фейерверков в честь Независимости нашей страны, военный преступник Путин, который проигрывает свою жалкую войну, прибегает к тактике выжженной земли в украинских городах, которые существовали еще до основания Москвы", - написал он на платформе Х.

Конгрессмен отметил, что Путин "наслаждается бомбардировкой спящих семей" и что он будет продолжать "свои империалистические извращения", пока его не остановят.

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При этом Уилсон саркастически высказался о попытках Пентагона объяснить остановку помощи Украине тем, что инвентаризация выявила недостаток оружия на складах армии США.

"Я уверен, что благодаря быстрой оценке запасов Министерство обороны будет способствовать достижению целей президента Трампа, заявленных в Гааге, и направит дополнительные средства противовоздушной обороны и одобренное вооружение, чтобы помочь остановить это абсолютное беззаконие, как это делали и должны продолжать делать союзники, быстрыми темпами", написал он.

Российский удар по Киеву в ночь на 4 июля

Как писал УНИАН, этой ночью Россия установила новый рекорд по количеству дронов типа "Шахед", примененных в рамках одного нападения на Украину. В целом враг применил 550 воздушных средств, из которых более 330 были именно ударными "Шахедами".

Главной целью атаки стал Киев, который российские дроны атаковали неизбирательно. В частности известно о попадании в несколько жилых многоэтажек, десятки людей ранены.

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