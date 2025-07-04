В ІІІ квартале 2024 года отчетность подавали почти три четверти предприятий.

С 5 июля возобновляется обязательное представление государственной статистической отчетности для предприятий, которое было ограничено с началом полномасштабного вторжения. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

"Сегодня официально опубликованы законодательные изменения, предусматривающие восстановление обязательного представления статистической отчетности респондентами, которые подпадают под государственное статистическое наблюдение. Это означает, что уже завтра - 5 июля 2025 года - закон вступает в силу", - говорится в сообщении.

Изменения в закон восстанавливают регулярное и обязательное представление отчетности от бизнеса, возможность проведения выборочных обследований населения относительно условий жизни, доходов, занятости и т.д., а также статистическое обоснование социальной, экономической и демографической политики.

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Отмечается, что для респондентов, которые не имели возможности подавать отчетность в период действия военного положения, предусмотрен трехмесячный переходный период - до 5 октября 2025 года. В это время можно без штрафов подать отчетность за прошлые периоды.

Председатель Государственной службы статистики Украины Арсен Макарчук подчеркнул, что для большинства респондентов де-факто ничего не меняется, ведь принятие отчетности не прекращалось, а ее представление происходило на добровольной основе. В частности, в III квартале 2024 года уровень отчетности составил 72,3%.

"Причем эта цифра меняется от области к области, и в регионах, которые находятся дальше от линии фронта, показатель превышает 90%. Это свидетельствует о высокой ответственности бизнеса. Однако из-за неполных данных статистические показатели остаются нерепрезентативными, что делает невозможным соблюдение надлежащего уровня качества государственной статистики", - сказал Макарчук.

Отчетность от предприятий

Как писал УНИАН, руководители предприятий, учреждений и организаций должны были до 20 июня этого года подать в территориальные центры комплектования (ТЦК) отчетность о наличии транспорта, его технического состояния, а также работников, управляющих этой техникой.

При этом эта обязанность касается только юридических лиц, а физические лица и ФЛП освобождены от представления такой отчетности. В случае непредставления отчета предприятию грозит административная ответственность в виде штрафа от 34 000 до 59 500 гривен.

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