Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры.

Российские оккупанты сегодня атаковали Кривой Рог, в городе возник пожар, есть раненые. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Предварительно, ранены двое мужчин. Больше деталей выясняем", - заявил он.

Впоследствии председатель Совета обороны города Александр Вилкул проинформировал о трех раненых.

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"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар", - отметил он.

Также Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения. А мониторинговые каналы писали, что в направлении города летели КАБы, вероятно, впервые за войну.

В частности, как сообщал "Николаевский Ванек", для запуска российский истребитель-бомбардировщик подлетел очень близко к украинским позициям. Он добавил, что раньше его бы сбили, однако сейчас дефицит ракет и систем Patriot усложняет задачу.

Кроме того, по данным "Суспільного", в Кривом Роге возникли перебои с электроснабжением.

Российские атаки - новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения, из них 539 ударных беспилотников типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия (более 330 из них - "Шахеды").

Также врагом были использованы одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и четыре крылатые ракеты Искандер-К. По предварительным данным, ПВО обезвредила 478 средств воздушного нападения противника, при этом было сбито всего две ракеты.

Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область. Сообщалось уже о 23 пострадавших, среди них - 10-летняя девочка.

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