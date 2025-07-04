Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта.

Сегодня, 4 июля, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили АО "ФНПЦ "Научно-исследовательский институт прикладной химии" (Сергиев Посад, Московская область РФ).

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в настоящее время предприятие осуществляет, в частности, производство термобарических боевых частей для БПЛА типа Shahed, и является важным звеном в вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Подтверждено достижение наших средств поражения непосредственно цели. Зафиксирован пожар и сильное задымление в районе объекта. Результаты поражения уточняются", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать возможности врага наносить воздушные удары по Украине и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против нашей страны.

Удар по заводу "Энергия" в Липецкой области - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 июля Украина нанесла удар по АО "Энергия" (Елец, Липецкая область), которое занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для универсальных модулей планирования и коррекции. Это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью.

Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Также это предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов.

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