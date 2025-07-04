Певица возмутилась поведению коллеги, который до сих пор поет русскоязычные песни.

Известная украинская певица Елена Тополя высказалась о недавнем скандальном выступлении Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

Не секрет, что артист, который пел на сцене в Киеве свои русскоязычные хиты, вызвал волну возмущения среди украинцев и даже получил жалобу. Позже языковой омбудсмен объяснил, что Верка Сердючка не получит наказания за это, ведь не нарушила закон. Однако Елена все равно не понимает поведение коллеги во время полномасштабной войны. По ее словам, она уже давно не исполняет на сцене свои песни на русском языке и не сделала бы это ни при каких обстоятельствах.

"Почему? Для чего? Может там есть определенная стратегия? Я вообще с 2014 года прекратила писать на русском. Все песни, которые были до этого написаны, я там какой-то период исполняла, но я прекратила и это исполнять. Я бы не смогла так. Я вообще не смогла бы, даже за большие деньги так сделать, честно", - отметила певица в интервью Мирославе Мандзюк.

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Она также добавила, что ее бывший продюсер Вадим Лисица еще до 2014 года предлагал поехать в РФ и развивать карьеру там. Однако тогда Тополя ответила на это так:

"Даже за миллиард долларов я туда не поеду! Во-первых, ты если хочешь остаться там (а он уже год проработал там), ты хоть мне скажи, чтобы я искала продюсера тогда, потому что я не собираюсь. У тебя неделя подумать". И он вернулся туда. А для меня это очень осознанное решение, которое было всегда. И в принципе с детства я считала эту соседскую страну просто сплошным злом".

Напомним, ранее Потап заступился за Верку Сердючку после скандального выступления в Киеве.

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