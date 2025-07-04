Xpeng G7 получил технологии искусственного интеллекта.

В Китае поступил в продажу электрокроссовер Xpeng G7. Новинка получила богатое оснащение и большой запас хода, пишет CarNewsChina.

Отмечается, что Xpeng G7 будет конкурировать в Китае с Tesla Model Y и Xiaomi YU7. Всего за 46 минут после старта предварительных продаж было оформлено 10 000 предзаказов.

Габариты Xpeng G7:

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длина - 4892 мм;

ширина - 1925 мм;

высота - 1655 мм;

колесная база - 2890 мм.

Спереди Xpeng G7 расположена раздельная оптика с узкими светодиодными полосами. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Задние фонари выполнены в новом стиле бренда "Star Ring". Также можно заметить наличие заднего спойлера.

Электрокроссовер предложат в шести цветах кузова на выбор: темно-серый, серебристый, белый, черный, бежевый и зеленый. Помимо этого покупатели могут заказать модель с разными вариантами колесных дисков.

Спереди находится небольшой багажник объемом 42 литра. Задний багажник предлагает 819 литров грузового пространства (2277 литров, если сложить задний ряд сидений).

В интерьере расположены пять сидений, 15,6-дюймовый сенсорный дисплей и экран с дополненной реальностью вместо привычной панели приборов. Также внутри можно найти две беспроводные зарядные панели и мощную аудиосистему с 20 динамиками.

Xpeng G7 доступен только в заднеприводной конфигурации с электромотором мощностью 292 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,5 секунды.

На выбор доступны аккумуляторные батареи емкостью 68,5 или 80,8 кВт·ч. Запас хода составляет от 577 до 702 км по циклу CLTC.

Помимо этого новинка поддерживает быструю зарядку 5C. Она позволяет получить до 436 км запаса хода всего за 10 минут зарядки.

Другой особенностью Xpeng G7 является поддержка технологий искусственного интеллекта. Они анализируют дорожные условия впереди и адаптируются в режиме реального времени.

Базовая версия электрокроссовера обойдется в 195 800 юаней (27 325 долларов). За топовую модификацию Xpeng G7 Ultra придется заплатить от 225 800 юаней (31 510 долларов).

Продажи Tesla снова рухнули - что известно

Ранее Tesla сообщила об очередном падении продаж своих электромобилей. Во втором квартале компания продала 384 122 автомобиля, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам специалистов, падение продаж может быть связано со спорными политическими взглядами генерального директора Илона Маска. Другой причиной может быть устаревший модельный ряд бренда, который отпугивает потенциальных покупателей.

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