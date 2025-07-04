Силы обороны Украины перехватили немало целей врага.

Россия установила новый антирекорд по использованию ударных БПЛА типа "Шахед" за одну ночь. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник атакует большим количеством БПЛА. 550 воздушных целей в целом, более 330 именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку. Но перехвачено целей тоже немало", - сказал Игнат.

Он добавил, что для отражения атаки Украина использовала все доступные средства. В частности авиацию, зенитно-ракетные войска и ПВО Сухопутных войск.

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"Средства РЭБ работают по всей территории Украины. Мобильные огневые группы, никто их со счета не списывает, дают серьезный процент сбития... И сегодня в частности стоит отметить работу операторов БПЛА-перехватчиков. Десятки уничтожены этим инновационным способом сбивания", - добавил Игнат.

Ночная атака России - что известно

В ночь на 4 июля российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине, применяя "Шахеды", крылатые и баллистические ракеты. По информации Воздушных сил, из 539 вражеских "Шахедов" Украине удалось сбить 268, еще 208 были локально потеряны/подавлены. Также Силы обороны сбили 2 из 11 вражеских ракет.

Главной целью атаки врага этой ночью стал Киев и область. Во многих районах столицы вспыхнули пожары, известно о более 20 пострадавших, среди них ребенок.

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