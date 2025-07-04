Сегодня в Киеве будет дождь / фото Pixabay

Сегодня Украину будет пересекать атмосферный фронт, который повлечет за собой осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня вечером этот фронт дождями поможет промыть задымленный от пожарищ воздух в Киеве.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - говорит Наталья Диденко.

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Также, по ее данным, 5 июля в Украине будет преобладать сухая погода.

Жара завтра удержится в южной части и на юго-востоке Украины - ожидается +30...+34 градуса. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24...+28 градусов.

Погода в Украине 4 июля

Ухудшение погодных условий прогнозируется в нескольких регионах Украины 4 июля. По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях ожидаются грозы, а также порывистый ветер.

"4 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Как уточняют в Укргидрометцентре, в большинстве областей погоду будет определять зона повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не предвидится. В то же время на запад, север и Винницкую область с северо-запада переместится холодный фронт, который и принесет кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром.

Также ожидается спад дневной жары в северо-западной части страны из-за поступления прохладного воздуха за фронтом.

Температурный фон днем будет достигать +28...+33°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами возможна жара до +35°. На северо-западе температура снизится до +20...+25°.

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