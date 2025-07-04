Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток.

Сегодня Украину будет пересекать атмосферный фронт, который повлечет за собой осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже сегодня вечером этот фронт дождями поможет промыть задымленный от пожарищ воздух в Киеве.

"Атмосферный фронт будет идти с северо-запада на юго-восток и уже завтра в Украине его не будет", - говорит Наталья Диденко.

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Также, по ее данным, 5 июля в Украине будет преобладать сухая погода.

Жара завтра удержится в южной части и на юго-востоке Украины - ожидается +30...+34 градуса. На остальной территории Украины температурный фон будет более комфортным, +24...+28 градусов.

Погода в Украине 4 июля

Ухудшение погодных условий прогнозируется в нескольких регионах Украины 4 июля. По прогнозам синоптиков, в западных и северных областях ожидаются грозы, а также порывистый ветер.

"4 июля в западных, северных и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

В связи с этим объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Как уточняют в Укргидрометцентре, в большинстве областей погоду будет определять зона повышенного атмосферного давления, поэтому там осадков не предвидится. В то же время на запад, север и Винницкую область с северо-запада переместится холодный фронт, который и принесет кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалистым ветром.

Также ожидается спад дневной жары в северо-западной части страны из-за поступления прохладного воздуха за фронтом.

Температурный фон днем будет достигать +28...+33°, в Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами возможна жара до +35°. На северо-западе температура снизится до +20...+25°.

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