В России заявили, что якобы нанесли удар "по военным объектам в Киеве, аэродрому и НПЗ".

В российском Министерстве обороны цинично прокомментировали массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и области, вследствие которого зафиксированы множественные разрушения и пострадали более двух десятков людей.

В ведомстве страны агрессора заявили, что якобы нанесли удар по "военным объектам" и оправдали атаку "ответом" на действия Украины.

"ВС РФ в ответ на террористические акты Киева нанесли удар высокоточным оружием по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу", - заявили в российском Минобороны.

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При этом добавили, что якобы "цель удара достигнута", "все назначенные объекты поражены".

Российская атака на Киев - что известно

В ночь на 4 июля российские оккупанты атаковали территорию Украины 550 средствами воздушного нападения, из них 539 ударных беспилотников типа Shahed и имитаторв, а также 11 ракет.

Основной удар пришелся на столицу и Киевскую область. Сообщалось уже о 23 пострадавших, среди них - 10-летняя девочка. В столице после атаки наблюдается значительное загрязнение воздуха.

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