Стало известно о гибели топ-менеджера "Транснефти" Андрея Бадалова.

Выпав из окна высотки на российской Рублевке, элитном районе Москвы, погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов. Об этом сообщается в российских пабликах, где также отмечается, что гибель Бадалова – далеко не первая в череде смертей верхушки нефтегазовой отрасли.

Сообщается, что Бадалов погиб, выпав с балкона 17 этажа дома на Рублевском шоссе. Сам он проживал в этом же доме на 10 этаже. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, которые они озвучили для СМИ, это было самоубийство.

62-летний Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года, там его гибель уже подтвердили. Он курировал вопросы цифровой трансформации и информационных технологий. До этого работал в НИИ "Восход", в котором разрабатывают государственные автоматизированные системы.

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В комментарии оппозиционному российской власти Телеграм-каналу ВЧК-ОГПУ дочь погибшего Марина Дробачевская, которая работает в концерне Алмаз-Антей, сказала, что в последние дни ее отец был подавлен и морально истощен. Каждый раз на протяжении последнего времени он приезжал домой уставший и грустный, но намерений покончить с собой не высказывал.

По словам дочери, супруга Бадалова умерла в 2018 году. Он после этого не замкнулся, много общался с семьей.

"Я не знаю, как это произошло. Случайно, а может подвели. Записок никаких он мне не оставил", — цитирует канал Марину Дробачевскую.

Другие смерти российских "топов"

Начиная с 2022 года преждевременные смерти топ-менеджеров российских нефтяных и газовых компаний происходят регулярно. В нескольких случаях, как во время гибели топ-менеджера "Новатэка" Сергея Протосени, вместе с ними умирали ближайшие члены семей. Все из этих смертей выглядят, как несчастный случай или самоубийство, но каждую из них трудно объяснить. Родственники и знакомые говорят, что не видели причин для ухода из жизни.

Первая подобная смерть случилась 30 января 2022 года, когда 60-летний Леонид Шульман, руководитель транспортного подразделения компании "Газпром", был найден мертвым в ванной своего загородного дома в Ленинградской области. Среди череды загадочных смертей и гибель бывшего вице-президента концерна ЮКОС Михаила Рогачева, который выпал из окна в Москве в октябре 2024 года.

Умерли также несколько крупных менеджеров "Лукойла" уровня глав совета директоров: в мае 2022 года во время "шаманского ритуала" умер 43-летний Александр Субботин, 1 сентября того же года выпал из окна больницы 67-летний Равиль Маганов, 24 октября от проблем с сердцем скончался 66-летний Владимир Некрасов. 30 ноября 2023 года от инфаркта умер 61-летний депутат от Нижегородской области Владимир Лебедев, тесно связанный с компанией "Лукойл". 13 марта 2024 года умер 53-летний Виталий Робертус, который 30 лет проработал в "Лукойле".

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