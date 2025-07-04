Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы до 20 м/с.

В Украине на 5 июля ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода испортится уже ближайшей ночью. Непогода охватит большинство областей нашей страны.

"5 июля ночью в северных, Харьковской и большинстве центральных областей, днем на юго-востоке и востоке страны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

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В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине - прогноз

Сегодня через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Уже вечером осадки, связанные с этим фронтом, помогут очистить киевский воздух, загрязненный из-за пожаров от обстрелов оккупантов.

По словам синоптика, фронт будет двигаться с северо-запада в направлении юго-востока, и уже 5 июля его влияние не будет ощущаться.

Кроме того, завтра по всей стране прогнозируется в основном сухая погода.

Жаркая температура сохранится на юге и юго-востоке Украины - столбики термометров там поднимутся до +30...+34°C. На остальной территории будет немного свежее - в пределах +24...+28°C.

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