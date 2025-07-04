В Украине на 5 июля ввели повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Погода испортится уже ближайшей ночью. Непогода охватит большинство областей нашей страны.
"5 июля ночью в северных, Харьковской и большинстве центральных областей, днем на юго-востоке и востоке страны грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине - прогноз
Сегодня через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Уже вечером осадки, связанные с этим фронтом, помогут очистить киевский воздух, загрязненный из-за пожаров от обстрелов оккупантов.
По словам синоптика, фронт будет двигаться с северо-запада в направлении юго-востока, и уже 5 июля его влияние не будет ощущаться.
Кроме того, завтра по всей стране прогнозируется в основном сухая погода.
Жаркая температура сохранится на юге и юго-востоке Украины - столбики термометров там поднимутся до +30...+34°C. На остальной территории будет немного свежее - в пределах +24...+28°C.